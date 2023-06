Lavori Hera di potenziamento della rete dell’acquedotto a Santarcangelo di Romagna

Dopo i lavori in viale Marini e via Celletta Dall’Olio, lunedì 19 giugno prosegue l’intervento di Hera per l’allaccio della nuova condotta idrica posata in via Santarcangiolese (SP 14) con quella esistente di via Palazzina a Santarcangelo di Romagna. Il collegamento fra la nuova rete interesserà le seguenti vie: SP14 Santarcangiolese, Palazzina, Alberti, Neruda, Giovanni XXIII, Saturno, Marte, Contea, Casetti Contea, Giovanni Paolo II, della Gioventù e dei Popoli. I lavori si svolgeranno dalle 8 alle 12 e successivamente all’intervento potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico e che si risolveranno in poche ore.



L’intervento fa parte di un progetto più generale di efficientamento idrico di particolare rilievo, predisposto dalla direzione ingegneria di Heratech, che permetterà una maggiore razionalizzazione delle reti acquedottistiche grazie anche alla connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto Galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino, L’intervento, che comporta investimento di oltre 2,5 milioni di euro, realizzato da Hera e finanziato da Romagna Acque Società delle Fonti, prevede il funzionamento a pieno regime del serbatoio dei Cappuccini, la realizzazione di nuove condotte e la riqualificazione di alcuni tratti di rete. Nelle aree interessate, grazie al collegamento diretto al serbatoio sarà possibile mantenere più stabile la pressione all’interno delle reti.

Le utenze interessate saranno preavvisate tramite volantinaggio o attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito: https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio. In caso di imprevisti o maltempo i lavori saranno rinviati al primo giorno lavorativo successivo. Per consentire le operazioni di collegamento tra la nuova condotta e quella esistente, dalle ore 7di lunedì 19 alle ore 19 di martedì 20 giugno i primi dieci metri di via Palazzina dall’incrocio con la SP14 Santarcangelese resteranno chiusi al traffico e alla sosta, fatta eccezione per residenti e mezzi di soccorso. Resterà interdetto a bici e pedoni, invece, il tratto della pista ciclopedonale lungo la SP14 compreso tra le vie Righi e Palazzina. L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.