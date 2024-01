La via Scalone verrà messa in sicurezza, arrivano i punti luce a led ad alta efficienza energetica

Riprenderanno lunedì 22 gennaio i lavori per l’installazione di 15 punti luce lungo via Scalone, dopo l’intervento dello scorso anno che ha visto la realizzazione di tutte le infrastrutture e le reti elettriche propedeutiche all'attivazione dell’impianto d’illuminazione. Posticipati per esigenze organizzative dell’impresa esecutrice, la seconda fase dei lavori prevede l’installazione di 15 punti luce a led ad alta efficienza energetica e lo spostamento di parte dei lampioni esistenti per ridurre il rischio di incidentalità dovuto alla vicinanza con la carreggiata.

Per consentire la ripresa e lo svolgimento dei lavori, dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 18, il tratto di via Scalone compreso tra le vie Trasversale Marecchia e Amendola sarà percorribile a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Per l’intera durata dell’intervento, che dovrebbe concludersi il 9 febbraio, nel medesimo tratto di via Scalone è previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata e il limite di velocità a 30 km orari.