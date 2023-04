Lavori in anticipo sulla tabella di marcia: riapre una corsia alla rotatoria di via della Fiera

Avanzano i cantieri sulla Statale 16 inseriti nel piano delle opere a carico di Autostrade per l’Italia. In anticipo rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma, questa notte avranno luogo le lavorazioni di spostamento delle corsie di transito in corrispondenza del cantiere per la realizzazione dell’attraversamento ciclopedonale all’intersezione con via della Fiera. Da sabato 29 aprile, dunque, gli automobilisti in direzione Ravenna avranno a disposizione una corsia in più, portando a quattro le corsie complessive di transito: due in direzione sud che attraverseranno la porzione di sottopasso completato e due in direzione nord, traslate di qualche metro verso l'interno così da addolcire le curva in corrispondenza del cantiere. Resta in funzione l’impianto semaforico attuale a servizio dell’attraversamento pedonale a raso, necessario a garantire il passaggio pedonale nelle more della messa in funzione del sottopasso che, una volta completato, manderà definitivamente in pensione il semaforo.

Proseguono anche i lavori tra la statale 16 e via Montescudo dove il cantiere per il completamento del sottopasso pedonale sul lato sud della rotonda si avvia a conclusione, stimata nella seconda settimana di maggio. Nei prossimi giorni saranno avviate le attività inerenti le finiture del sottopasso con rasatura e verniciatura, lavori che vanno di pari passo con le finiture per completare la rotonda. Intorno a metà maggio aprirà il sottopasso e scomparirà il semaforo pedonale rendendo il traffico più scorrevole, anche in vista dell’estate e dell’arrivo dei turisti in uscita dal casello di Rimini sud. La rotonda verrà definitivamente completata in luglio quando sarà montata la torre faro.