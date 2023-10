Lavori in corso sui marciapiedi e per la rimozione delle scritte vandaliche del Monumento ai caduti

In corso in questi giorni i lavori di manutenzione del tratto di marciapiede di via Dante di Nanni compreso tra le vie IX Febbraio e Piave. L’intervento, realizzato dalla società in house Anthea, si è reso necessario per ripristinare il manto ammalorato che, insieme ai cordoli, sarà rimosso e completamente rifatto.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha finanziato i lavori di rimozione delle scritte vandaliche sul monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale in piazza Ganganelli. L’attività, affidata alla ditta specializzata Phoenix Archeologia s.r.l. per un importo di quasi 650euro, prevede la progettazione di intervento di restauro conservativo, la pulitura superficiale di eventuali depositi incoerenti quali ad esempio particolato atmosferico eseguita a secco con mezzi meccanici (piccoli strumenti, pennelli, spazzole), rimozione della scritta, applicazione di protettivo anti-vandalico traspirante. Trattandosi di monumento storico soggetto alla tutela della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, i lavori prenderanno avvio nelle prossime settimane, non appena l’ente avrà dato l’autorizzazione a procedere