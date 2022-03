Lavori in piazza Ganganelli, si spostano quattro banchi del mercato del venerdì

Partiranno lunedì 21 marzo i lavori di manutenzione ordinaria a una porzione di pavimentazione di piazza Ganganelli compresa tra la fontana e l’arco. Per consentire l’intervento, fino a venerdì 15 aprile compreso, quattro banchi del mercato del venerdì si sposteranno su via di piazza Ganganelli, che resterà chiusa al traffico veicolare. Per il mercato del lunedì, invece, è previsto lo spostamento di quattro banchi, che resteranno comunque nell’area della piazza visto il numero più ridotto di ambulanti. Nel dettaglio, i lavori di manutenzione si concluderanno nell’arco di una decina di giorni, ma l’area di cantiere resterà transennata e interdetta al traffico veicolare per circa quattro settimane al fine di consentire l’assestamento e il consolidamento dei materiali.

Sempre lunedì 21 marzo prenderà avvio anche l’intervento che interesserà il parcheggio di via del Pino e la segnaletica stradale di indicazione dei principali parcheggi della città. I lavori, realizzati Anthea, consisteranno nella riorganizzazione degli spazi di sosta, ristrutturazione dei marciapiedi e realizzazione della segnaletica stradale di via del Pino. Sulla base di una precedente attività di ricognizione e valutazione, la società in house procederà anche alla riorganizzazione della segnaletica stradale di indicazione dei principali parcheggi della città mediante l’integrazione, lo spostamento o l’eliminazione degli impianti di segnaletica. In via Saffi, invece, proseguono i lavori di riqualificazione della rete idrica realizzati da Hera. L’intervento, che prevede un investimento stimato di 100mila euro, durerà circa due mesi e interesserà, nelle prossime settimane, anche via Massani e piazza Balacchi.