Lavori in piazza Malatesta e chiusura di via Poletti: le limitazioni

Proseguono le opere di riqualificazione e valorizzazione di piazza Malatesta, stralcio del complessivo progetto che porterà alla realizzazione del Museo internazionale Federico Fellini. In particolare, avanzano i lavori che interessano via Poletti, strada che collega piazza Malatesta a piazza Cavour. Per consentire di completare la riasfaltatura entro la fine della prossima settimana, come previsto dal cronoprogramma, è necessario chiudere via Poletti al transito anche pedonale dalle 7.30 di martedì alle 10 di mercoledì prossimi.

Per raggiungere piazza Cavour e via Sigismondo sarà possibile per i pedoni utilizzare via Bonsi e via Cairoli e sarà inoltre garantito il passaggio in via D’Azeglio, che da venerdì pomeriggio sarà riaperto al transito.