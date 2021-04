Lavori in sette scuole comunali durante la sospensione delle lezioni in presenza

"Approfittando della sospensione delle lezioni in presenza, abbiamo provveduto ad approntare una serie di migliorie nelle scuole dell'infanzia comunali - ha detto l'assessore ai Servizi Educativi del Comune di Riccione, Alessandra Battarra -. Abbiamo ad esempio cambiato i colori di alcune aule, passando dal verde e arancione acceso ad un color burro, più in linea con le esigenze pedagogiche odierne. Siamo intervenuti sulla sistemazione dei giochi esterni e sul rifacimento delle facciate delle scuole. Abbiamo quindi utilizzato il tempo della sospensione per migliorare l'ambiente dove poi i bambini e le maestre sarebbero tornati. Il settore Scuola del comune di Riccione, che ringrazio per l'impegno e il lavoro in collaborazione con Geat, è stato molto solerte e veloce. Mentre educatori e bimbi erano a casa, hanno messo in cantiere e si stanno terminato tutti i piccoli ma necessari lavori da fare".

Gli interventi nelle scuole comunali di Riccione

Scuola infanzia Fontanelle: posa in opera di 3 tende per copertura scalinata esterna. Spostamento pluviale acqua piovana e suo interramento Realizzazione nuovo gradino scala esterna, previa demolizione del precedente, per eliminazione pericolo inciampo Sistemazione postazione rifiuti con nuova isola ecologica;

Scuola infanzia Ceccarini: sistemazione parcheggio esterno adiacente Ausl;

Scuola Infanzia Savioli: rifacimento montanti e coperture gazebo in legno;

Scuola infnzia Mimosa: allargamento marciapiede in cls. lato nord e relativa regimentazione acque con pulizie tombini acque piovane. Realizzazione nuovo passaggio pedonale con mattonelle a secco e sistemazione tombino a.p.;

Scuola infanzia Floreale: imbiancatura locali interni e posa di gomma colata antitrauma come prevenzione giochi;

Scuola infanzia Piombino: rifacimento intonaco ammalorato, interno ed esterno, e successiva tinteggiatura

Per le scuole Mimosa, Piombino, Ceccarini, Belvedere, Fontanelle, Pinocchio, Floreale, Rodari avvio progettazione per potenziamento cablaggi connessione fibra.