San Martino dei Mulini, apre il cantiere per la passerella sul Marecchia

Proseguono i lavori per il collegamento ciclopedonale delle frazioni di Sant’Ermete e San Martino dei Mulini con il capoluogo. Prenderanno infatti avvio nei prossimi giorni le operazioni per l’installazione di piloni, travi e altri componenti in acciaio – la cui realizzazione ha richiesto diversi mesi – che costituiranno la struttura della passerella agganciata al ponte sul Marecchia. Nel frattempo mancano poche settimane al termine dei lavori nel tratto che dal cimitero conduce al parcheggio presso il lago Santarini, mentre sono è in corso la definizione delle soluzioni progettuali per l’ultimo tratto, che dal ponte arriva alla rotatoria con la strada di Gronda.

Nella giornata di ieri (mercoledì 21 febbraio) la sindaca Alice Parma, la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Pamela Fussi e l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti hanno effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici comunali, al progettista e alla ditta esecutrice dei lavori alla passerella per definire gli ultimi dettagli prima dell’avvio della seconda fase dell’intervento, che non prevede consistenti modifiche alla viabilità.

Il dettaglio dei lavori

Come già anticipato, infatti, per il montaggio delle strutture l’impresa impiegherà macchinari e gru posizionati nell’alveo del fiume Marecchia, lavorando quindi dal basso. Il cantiere dunque non creerà disagi alla circolazione del traffico se non in occasione di operazioni particolari e puntuali, che saranno comunicate alla cittadinanza in tempo utile. Quanto invece alle piste ciclabili lungo il fiume Marecchia, un’ordinanza della Provincia di Rimini vieterà l’accesso dal lunedì al venerdì sia in sponda sinistra – nel tratto compreso tra via Massarotto a Mutonia – sia in sponda destra, dal lago Santarini a via Calatoio Ponte. La fine dei lavori è prevista entro l’estate.

Si concluderà entro la primavera, invece, l’intervento per la realizzazione del tratto compreso tra il cimitero di San Martino e l’area di sosta del lago Santarini, dove parte il cammino di San Francesco che arriva al ponte. Nel frattempo, per questo cantiere sono in corso di valutazione alcune modifiche organizzative per ridurre ulteriormente i disagi alla viabilità – in particolare ai residenti di via Pallada – tenendo conto che in ogni caso i lavori sono in via di conclusione e che saranno comunque necessari alcuni giorni di senso unico alternato per l’asfaltatura dei marciapiedi e della pista ciclabile, con tempistiche ancora in corso di definizione.

Rispetto invece all’ultimo tratto, compreso tra il ponte e la rotatoria con la strada di Gronda, nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione che conferma il progetto di fattibilità tecnico-economica dello scorso anno per il quale erano stati stanziati a bilancio 190mila euro. I Servizi tecnici comunali, intanto, stanno definendo ipotesi progettuali alternative a quelle iniziali, per valutare il miglior bilanciamento tra efficacia, economicità, sicurezza per ciclisti e pedoni, in conformità con i diversi vincoli di varia natura ai quali è sottoposta l’area.