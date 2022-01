Lavori per la messa in sicurezza della torre, parte il cantiere al castello Malatestiano

Come da programma condiviso con la Soprintendenza ai Beni Culturali lunedì (24 gennaio) prenderanno il via i lavori di consolidamento della torre del Castello Malatestiano di Coriano. Nella prima fase dell’intervento, peraltro già annunciato a metà dicembre dello scorso anno, sono state messe in sicurezza le strutture fuori terra per permettere di eseguire i lavori di perforazione e consolidamento delle fondazioni della torre e del muro laterale all’ingresso principale.

Era stata resa nota e consegnata ai residenti l’ordinanza con la quale dal 15 dicembre scorso e fino al 15 aprile del 2022 non sarà possibile né transitare né parcheggiare nell’area del Castello. I lavori avranno una durata di circa quattro mesi. “Abbiamo seguito alla lettera le prescrizioni della Soprintendenza - dice il sindaco Domenica Spinelli -. Nei lavori pubblici ci sono tempistiche che dipendono anche dalle ditte incaricate e ci sono regole da rispettare che non vengono dettate dall’amministrazione comunale ma da altri enti (come nel caso specifico la Soprintendenza) che vigilano sulla struttura. Da parte nostra l’intervento al Castello continuerà ad essere monitorato e personalmente osservato e solo alla fine potremo valutare quanto fatto nella sua globalità. L’amministrazione comunale continua nel programma che si è data a favore dell’intera cittadinanza mettendo come sempre in primo piano l’interesse di tutti e non quello del singolo”.