Via ai lavori di messa in sicurezza per la traversa della via Marecchiese che porta all’ex tiro a volo

Con l’approvazione degli atti necessari, la scorsa settimana, si è dato il via al progetto denominato: “Messa in sicurezza della sede stradale traversa di via Marecchiese (ex-tiro a volo)”. Un progetto di riqualificazione che rientra nell’abito dei servizi integrati di gestione e manutenzione del patrimonio stradale, per il “risanamento conservativo e funzionale della viabilità nel Comune di Rimini – Anno 2023”.

Nell’ambito di questa programmazione si è reso necessario, come prioritario, l'intervento di messa in sicurezza su una porzione della via Marecchiese, che interessa la sede stradale della traversa che porta alla zona dell’ex tiro a volo di Vergiano. Una riqualificazione necessaria per ripristinare le condizioni di sicurezza delle banchine stradali e il contenimento della scarpata, in corrispondenza del fosso stradale all’innesto su via Marecchiese.

I lavori in particolare riguardano l'asportazione del manto in asfalto, lo scavo della massicciata stradale, la posa e la realizzazione di un nuovo fondo stradale, il ripristino delle banchine, la tombinatura e la realizzazione di una staccionata in pali di castagno per il contenimento della massicciata stradale, in corrispondenza dell’incrocio con la Via Marecchiese. I lavori, che avranno un costo complessivo di circa 151 mila euro, sono affidati alla Società in house Anthea S.r.l..

L’intervento avrà inizio a metà del mese di settembre e verrà eseguito a tratti per garantire sempre la viabilità, anche durante l’esecuzione dei lavori. Il cantiere interesserà anche una fascia di terreno agricolo - confinante con la viabilità lato mare - per una larghezza di 5 m. e per l’intera lunghezza della strada oggetto di intervento.