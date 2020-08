Lavori nelle scuole comunali per adeguarle alle normative in vista del 14 settembre

La giunta comunale di Misano Adriatico ha deliberato una serie di interventi di adeguamento degli spazi interni ed esterni delle scuole materne, elementari e medie del comune, al fine di garantire, in vista del ritorno in classe, il distanziamento previsto dalle normative ministeriali. I lavori sono stati decisi nell’ambito del tavolo istituzionale che si riunisce sistematicamente da inizio giugno e di cui fanno parte l’assessore ai servizi scolastici Maria Elena Malpassi, i rappresentanti dell’Ufficio Tecnico comunale, del settore scolastico di Misano e dell’Istituto comprensivo. Dalle verifiche effettuate sugli impianti sono scaturite alcune necessità, alle quali si darà risposta con gli interventi progettati dall’Ufficio Tecnico e deliberati dalla giunta lo scorso 20 agosto.

Nello specifico, verranno realizzate delle aule nella sala mensa della scuola elementare, verranno realizzati nuovi percorsi per dividere i flussi d’ingresso alle scuole medie, verranno ricavate nuove aule all’interno della scuola materna “Il giardino magico” di Villaggio Argentina e verrà fatta una sistemazione per creare nuovi spazi esterni fruibili alla scuola materna “Arcobaleno” di via Liguria. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 90.000 euro, di cui 70.000 finanziati attraverso fondi europei erogati dallo Stato per interventi di edilizia leggera per l’adeguamento degli edifici scolastici e i restanti 20.000 euro facendo ricorso a fondi comunali. Gli interventi principali saranno ultimati in tempo per il ritorno in classe e gli spazi necessari saranno tutti fruibili per il 14 settembre.

"In questo modo - spiega il Vicesindaco e Assessore alla pubblica istruzione Maria Elena Malpassi- garantiremo un ritorno in classe in sicurezza, offrendo ai bambini, ai ragazzi e al personale scolastico spazi adeguati, nel rispetto del distanziamento previsto dalle recenti linee guida. Ribadisco la mia personale soddisfazione per il percorso intrapreso con l'istituzione del tavolo istituito da oltre due mesi tra tutte le parti attive, che ringrazio nuovamente per la preziosa collaborazione. Domani il tavolo si riunirà nuovamente per definire gli aspetti legati principalmente al tema del trasporto e della mensa scolastica. Seguirà quindi una comunicazione congiunta tra Amministrazione e Scuola rivolta alle famiglie per informazioni più dettagliate sui servizi educativi".