Lavori al padiglione Ovidio per il nuovo Cau, il Centro disturbi cognitivi e demenze va al Colosseo

In vista dell'apertura del nuovo Cau di Rimini (fissata per il 29 aprile) sono in corso i lavori di adeguamento e ristrutturazione del Padiglione Ovidio nella via omonima. Per tale ragione l’Ausl Romagna comunica il trasferimento del Servizio Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Rimini nei locali del Colosseo (via Coriano n.38), piano terra ingresso H. Le attività ambulatoriali nella nuova sede avranno inizio a partire da lunedì 15 aprile. Gli utenti già in possesso di una prenotazione saranno contattati dagli operatori per fornire le nuove indicazioni.

Sempre per via dei lavori attualmente in corso nel Padiglione Ovidio si è ritenuto opportuno trasferire, per il periodo dal 13 al 28 aprile, l'attività dell’ambulatorio di Continuità Assistenziale nei giorni prefestivi e festivi nei locali dell'ambulatorio extraCee. Questo ambulatorio si trova al terzo piano, passando dalla scala di ferro esterna (con ascensore) dell'edificio ottagonale verde a cui si accede dall'ingresso dell’ospedale Infermi di Via Settembrini dirigendosi verso il Centro Salute Mentale (di fronte all’edificio).

Una serie di cartelli informativi sono stati collocati sia in via Ovidio che nella portineria dell’ospedale, dove il personale è a disposizione per fornire ai cittadini indicazioni precise su dove si trova l'ambulatorio nell'edificio ottagonale.