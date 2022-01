Lavori per la pista ciclabile, cambia la viabilità nel quartiere Fiorani

Partirà lunedì 24 gennaio la riorganizzazione temporanea della viabilità lungo via Circonvallazione Occidentale e nel quartiere Fiorani, necessarie per consentire il proseguimento dei lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile. Da lunedì dunque sarà istituito il senso unico di marcia in direzione mare-monte lungo via Circonvallazione Occidentale, che sarà quindi percorribile solo con direzione da via Bastioni Settentrionali verso via Valturio.

Durante la fase di cantiere sarà inoltre modificata la viabilità del quartiere Fiorani: via Italo Flori cambia verso di marcia e sarà percorribile in direzione parco Marecchia (cioè da via Dario Campana fino a via Oscar Olivieri); cambia direzione anche via Oliveri, percorribile verso il centro storico (da via Italo Flori verso via Circonvallazione Occidentale). Uscendo da via Olivieri non sarà più possibile la svolta a sinistra, ma solo a destra, in direzione di via Valturio. La nuova mobilità, necessaria per consentire i lavori della nuova ciclabile, durerà circa 45 giorni.

L’intervento di realizzazione della nuova ciclabile fa parte dei progetti finanziati dal attraverso le risorse del Ministero dei Trasporti per le ciclovie urbane e oltre alla realizzazione della ciclabile prevede altri interventi (per un valore complessivo di 430mila euro) come la realizzazione di una nuova rotatoria in fondo alla via D’Azeglio e successivamente la riqualificazione dell’area di accesso al ponte di Tiberio con ampliamento dei marciapiedi e nuova pavimentazione di pregio a terra.

Si ricorda che con l’inizio dei lavori si è reso necessario anche lo spostamento provvisorio del mercato dei produttori agricoli che si svolge ogni venerdì al parcheggio “ex Sartini”. Dal 14 gennaio il mercato è ospitato nell’area posta a lato del parcheggio Tiberio.