Lavori al ponte per la messa in sicurezza, si apre un varco per agevolare il passaggio dei ciclisti

Un varco aperto nella pista ciclabile sotto il ponte di viale Vittorio Emanuele II: pur con una limitazione di altezza, da oggi è possibile raggiungere il mare (o tornare dal mare) senza dovere passare da viale Einaudi. “I lavori per la messa in sicurezza del ponte sul Rio Melo del viale Vittorio Emanuele II - dice l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - proseguiranno per tutto il mese di aprile. A seguito di numerose segnalazioni di disagio avvertito dai tantissimi frequentatori della pista ciclabile che corre lungo il fiume per raggiungere il porto e la zona mare, abbiamo deciso di aprire almeno un varco sotto il ponte”.

Da oggi è possibile transitare sotto al ponte di viale Vittorio Emanuele: “La soluzione non è ottimale perché ci sono delle limitazioni di altezza ma è comunque migliore rispetto a costringere i ciclisti a spostarsi sul trafficato viale Einaudi”. I lavori, eseguiti dalla ditta Pesaresi di Rimini, sono iniziati durante l’ultima settimana di febbraio. “Si è cercato di accelerare al massimo l’attività in superficie, sulla sede stradale, per ridurre al minimo i disagi per la viabilità. Ora i lavori proseguono sotto la sede stradale e andranno avanti ancora per qualche settimana”.

Lo scorso lunedì 27 febbraio la pista ciclabile lungo il Rio Melo era stata chiusa in corrispondenza del parcheggio della scuola Geo Cenci (per chi viene da monte) e della rotatoria di viale Dei Mille (per chi viene da mare).

Fondi del Pnrr

Questi lavori fanno parte di una più ampia attività di risanamento e messa in sicurezza della città: attraverso i fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza) tre ponti vengono messi in sicurezza e vengono consolidati o rinnovati parapetti e barriere stradali. Gli interventi di manutenzione straordinaria programmati interessano, oltre al ponte su viale Vittorio Emanuele II, il ponte sul Rio Melo della Statale e il ponte sul Rio Marano in viale Tortona.

L’intervento di manutenzione straordinaria dei 3 ponti, i cui lavori sono stati progettati a seguito di indagini tecniche, sono interamente finanziati con contributi del Pnrr e mirati al ripristino dei calcestruzzi degradati nelle strutture dei ponti, quali impalcati, spalle e pile per garantire la sicurezza dei ponti. I lavori, del valore complessivo di 594 mila euro, prevedono anche l’adeguamento delle barriere di sicurezza stradali sulla Statale 16 nel tratto compreso tra il ponte sul Rio Marano e il confine con il comune di Rimini (opera quasi terminata), oltre all’adeguamento alle norme di sicurezza delle ringhiere protettive di viale Da Verrazzano.