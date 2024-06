Lavori pubblici dopo l'alluvione, attivo il semaforo pedonale sulla SP14

È attivo da qualche giorno il semaforo per l’attraversamento pedonale a chiamata sulla strada provinciale Santarcangiolese all’altezza dell’incrocio con via Carlo Alberto dalla Chiesa. L’intervento, richiesto dai residenti nella zona del parco Spina, ha preso avvio in primavera con l’installazione dell’impianto e la successiva attivazione, avvenuta all’inizio della scorsa settimana. Circa 60mila euro l’importo dei lavori, finalizzati ad aumentare la sicurezza dell’attraversamento pedonale che conduce alla zona del parco Spina, realizzato nel 2017 nell’ambito del bilancio partecipato 2016.

Proseguono anche gli interventi per la messa in sicurezza delle strade danneggiate a seguito dell’alluvione del maggio 2023: dopo via La Riva, i lavori si sono spostati nelle vicinali Case Galassi, Gualdrialto, Il Rio, Gorzano, Beccarina, La Banza, Acerboli, Gavine e Pradazzi che, nel momento in cui saranno interessate dal cantiere, verranno chiuse alla circolazione del traffico, garantendo sempre l’accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso. Nell’ambito dei lavori di ripristino post alluvione, a partire da venerdì 7 giugno è programmata anche l’asfaltatura di via Casale Sant’Ermete.