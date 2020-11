Nuova illuminazione, manutenzione strade e arredi nel parco: lavori per oltre 220mila euro

Approvate dalla giunta di Coriano, nella seduta di mercoledì, quattro importanti delibere del settore Lavori Pubblici, per un importo complessivo di euro 227.617,00. Euro 80mila sono destinati per extra canone illuminazione pubblica che verranno impegnati in 40 interventi di manutenzione straordinaria sulle linee esistenti ed il nuovo allaccio di via Juri Gagarin, il completamento di via Armellini e l'illuminazione del parco Bellini in prossimità del campo giochi e sgambamento. Euro 22.500 sono destinati per la realizzazione di arredi e gazebo del Parco Bellini. Euro 35.117 sono stati destinati per la scuola elementare don Milani e la palestra, in aggiunta ai 113’000,00 già stanziati, per la struttura della palazzina adiacente la palestra e la completa tinteggiatura di tutto l’edificio in un primo momento non compreso nel capitolato.

Euro 90mila per sistemazione marciapiede esistente Coriano-Passano fino al cimitero e completamento illuminazione mancante. Questo lavoro è in preparazione alla realizzazione del collegamento pedonale Coriano- Passano che verrà realizzato nei primi mesi del prossimo anno.

"Quella del collegamento pedonale Coriano-Passano è un’opera alla quale l’amministrazione ha sempre posto particolare attenzione, finalmente a breve verrà realizzata come abbiamo sempre sostenuto mantenendo un ordine di priorità e sicurezza in base alle risorse necessarie", afferma Roberto Bianchi, Assessore ai lavori pubblici.

"Il comune non si è mai fermato nella progettazione e soprattutto non si ferma nella realizzazione delle opere pubbliche utili al territorio", chiosa il sindaco Domenica Spinelli.