"Ci vediamo al cantiere", tutto pronto per l'inaugurazione di playground e 1° lotto del parco Carracci

Dopo gli incontri del mese di giugno alla scuola di Canonica e al parco del Macabucco, riprendono gli appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale per illustrare i principali lavori in corso di svolgimento a Santarcangelo. Il Carracci, infatti, è stato riconsegnato alla cittadinanza dopo la conclusione del primo stralcio dei lavori al quale seguirà la ripresa dell’intervento in autunno/inverno, periodo più adatto alle piantumazioni e alle altre opere di carattere naturalistico.

Per illustrare i lavori svolti fin qui, l’amministrazione comunale ha organizzato un momento di presentazione che prevederà, in apertura, una partita dimostrativa a cura di Onions Baskin nel campo da pallacanestro completamente rinnovato, mentre a seguire interverranno la sindaca Alice Parma e la vice sindaca Pamela Fussi. Spazio quindi alla musica, con giovani musicisti di Santarcangelo che prenderanno il microfono per una breve esibizione. A conclusione dell’incontro, un aperitivo offerto dalle attività della zona. L’appuntamento è pensato principalmente per i residenti della zona intorno al parco, ma è aperto naturalmente a tutti coloro che vorranno prendere parte a questo momento di condivisione e di festa.

Eseguiti dall’impresa Professional workers srl di Borghi, i lavori per la rigenerazione urbana dell’importante area verde – quasi 5.000 metri quadrati – situata tra le vie Ferrara, Felici e Mazzini, a poca distanza dalla via Emilia, hanno mantenuto l’assetto originario del Carracci, valorizzando gli elementi che caratterizzavano l’innovativo progetto di fine anni ’70 e armonizzando quelli nuovi con l’esistente.

L’intervento di rigenerazione da circa 100 mila euro ha migliorato l’accessibilità dell’area eliminando le barriere architettoniche: i due ingressi pedonali, infatti, sono stati ora dotati di rampe d’accesso per il superamento dei dislivelli, mentre è stato realizzato un sentiero che attraversa il parco, rivestito con una pavimentazione permeabile e non sdrucciolevole, oltre a percorsi-guida per persone non vedenti.

L’area verde è stata delimitata per impedire la sosta non regolamentata, mentre la vegetazione sarà rinnovata a partire dal prossimo autunno. Il campo da basket è stato completamente rifatto con la realizzazione di una pavimentazione superficiale in resina colorata di giallo, rosso e blu, mentre le parti in cemento ammalorate della gradonata sulla collinetta sono state sostituite.

Installata inoltre una seduta speciale con pannelli solari per la ricarica di dispositivi via usb e predisposizione per la connessione wi-fi in tutto il parco, che sarà implementata prossimamente come la sostituzione degli arredi in legno esistenti. Tutti i corpi illuminanti, infine, sono stati rinnovati e sostituiti con elementi led a basso consumo e maggiore potenza.