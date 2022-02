Lavori alla rete idrica, in via Santarcangelese fa esordio il senso unico alternato

Resterà in vigore fino al 30 aprile il senso unico alternato in un tratto della Sp14 “Santarcangelese” per consentire i lavori di Hera Spa alla rete idrica. Il tratto di strada interessato dal restringimento della carreggiata e dalle limitazioni al traffico è di circa 700 metri a partire dalla rotatoria all’intersezione tra viale Marini, le vie Cupa e Celletta dell’Olio.

I lavori in via Santarcangelese rientrano in un intervento complessivo – realizzato da Hera con un investimento di circa 2,5 milioni di euro a carico di Romagna Acque – per garantire il funzionamento a pieno regime del serbatoio dei Cappuccini, una maggiore sicurezza della rete idrica e il rinnovo delle condutture di diverse vie in modo da limitare le rotture delle tubazioni.

Il senso unico alternato sarà regolato da un impianto semaforico o dai movieri, ogni qual volta si rendesse necessario per rendere più fluida la circolazione stradale. Istituito inoltre il limite di velocità di 30 chilometri orari per l’intero tratto interessato dai lavori.