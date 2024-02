Al via la seconda tranche dei lavori per riasfaltare viale Emilia. Stop alla circolazione

Lunedì 26 febbraio riprendono i lavori di bonifica stradale di viale Emilia con la seconda tranche di interventi che interesserà la corsia lato Rimini nel tratto da viale Portofino a viale Po. I lavori di bonifica stradale comporteranno la chiusura della circolazione temporanea sul tratto di strada in cui verrà aperto il cantiere.

Conclusa la prima tranche dei lavori di bonifica stradale di viale Emilia, che la scorsa settimana ha riguardato il tratto lato Rimini da viale Po alla Statale 16, si passa ora alla seconda fase in programma che completerà gli interventi su una delle arterie principali cittadine.

Viale Emilia risultava ammalorata in modo importante a causa delle infiltrazioni in superficie dalle radici degli alberi che hanno compromesso in molti punti il manto stradale. I lavori di bonifica stanno dando soluzione infatti a un problema che da molto tempo gravava su viale Emilia a discapito della sicurezza dei pedoni e dei conducenti dei veicoli.

I lavori di ripristino del manto stradale e di bonifica dell’asfalto rientrano nel vasto programma di riqualificazione e rigenerazione urbana intrapreso dal Comune di Riccione su tutto il territorio comunale volto a garantire la sicurezza stradale e il decoro urbano.