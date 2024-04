Al via i lavori di ristrutturazione dei due caselli lungo l’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino

Sono pronti a partire gli interventi per la ristrutturazione edilizia dei due caselli lungo l’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino finanziati dal Pnrr: per quello di via Rughi, infatti, la consegna del cantiere all’impresa esecutrice è in programma domani (martedì 16 aprile), mentre i lavori al casello di via Celletta dell’olio cominceranno entro fine aprile. Assegnata all’impresa SC costruzioni srl, la ristrutturazione del casello di via Rughi richiederà circa sei mesi di lavoro: i 533 mila euro stanziati, in buona parte finanziati dal Pnrr, serviranno a rendere la struttura adatta ad accogliere persone con disabilità inserite in percorsi per il potenziamento della loro autonomia, con alloggio al piano terra destinato a chi ha ridotte capacità motorie, più uno o due alloggi al primo piano per persone con altre disabilità.

La ristrutturazione del casello di via Celletta dell’olio – affidata dall’impresa EN.CAM srl – sarà invece avviata entro la fine del mese, con uno stanziamento complessivo di 507mila euro. La nuova struttura, anch’essa completata nell’arco di circa sei mesi, sarà destinata al progetto di “housing first” dedicato a persone senza fissa dimora, in situazioni di marginalità e di povertà estrema, con l’obiettivo di impostare un percorso di accompagnamento sociale, educativo e psicologico per offrire un’occasione concreta di emancipazione e di costruzione del proprio progetto di vita.

Nell’edificio, è prevista la realizzazione di tre alloggi singoli, un alloggio per due persone e alcuni spazi comuni adibiti a cucina/soggiorno e servizi igienici/lavanderia. La nuova struttura porterà a 15 il totale dei posti disponibili nel progetto housing first a Santarcangelo, finanziato con 50mila euro per il 2024: un progetto che, tra l’altro, è stato esteso anche agli altri Comuni del Distretto socio-sanitario Rimini Nord, con 23 posti disponibili e uno stanziamento totale di 205mila euro per l’anno 2023.

La spesa complessiva necessaria a completare i due interventi, di poco superiore al milione di euro, è finanziata per quasi 900 mila euro dal Pnrr, mentre l’Amministrazione comunale ha stanziato risorse proprie per coprire la quota restante. Sarà invece Sarà invece Acer, dopo aver predisposto i progetti esecutivi e definitivi, a farsi carico della gestione amministrativa del percorso di realizzazione degli interventi su entrambi i caselli.

“Grazie a un’operazione che coniuga rigenerazione urbana, memoria storica e percorsi sostenibili, a Santarcangelo sta prendendo vita una nuova strada verde, caratterizzata sia dal rispetto per l’ambiente e la mobilità alternativa sia dall’attenzione all’inclusione sociale”, afferma l’assessore alla Pianificazione urbanistica e al Patrimonio Filippo Sacchetti.

“I fondi Pnrr hanno reso possibile all’amministrazione comunale la realizzazione di un ambizioso progetto di riconversione di alcuni immobili acquisiti al patrimonio comunale con il federalismo demaniale, creando nuovi spazi e servizi per le politiche sociali. Gli ex caselli – conclude l’assessore Sacchetti – sono anche inseriti all’interno della nuova strada verde che si sta via via configurando, grazie ai contributi derivanti dai piani urbanistici, e che dall’ingresso ovest della città arriverà fino alla ex Buzzi Unicem, ripercorrendo il tracciato originario della ex ferrovia Santarcangelo Urbino”.