Lavori di ristrutturazione al Primo Intervento di Santarcangelo, riorganizzazione degli spazi

A partire dalla giornata di lunedì (9 ottobre) il Primo Intervento di Santarcangelo, in via Pedrignone 3, sarà oggetto di un adeguamento impiantistico per consentire l'installazione di una nuova apparecchiatura e di una ristrutturazione degli ambulatori, che avrà la durata di circa quaranta giorni. Per mantenere inalterato lo svolgimento dell'attività sanitaria e l'accettazione dei pazienti, è prevista una riorganizzazione dei rimanenti spazi operativi, che permetteranno di svolgere la visita medica in un uno spazio dedicato e allestito per permettere anche la gestione di eventuali possibili urgenze. In caso di forte afflusso di utenti, è stato comunque predisposto un ambulatorio aggiuntivo, nei pressi dei locali del Primo Intervento.

Nonostante questi interventi, non è da escludere, ovviamente, il verificarsi di possibili rallentamenti dell'attività sanitaria e di temporanee situazioni di disagio per l’utenza, di cui ci scusiamo anticipatamente.