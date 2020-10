Lavori e rotatorie sulla Statale 16, il senatore Croatti annuncia tempi e programma

Il 2021 proterà anche i tanto attesi lavori sulla Statale 16 e per fare il punto della situazione il senatore del Movimento Cinque Stelle Marco Croatti annuncia il cronoprogramma. "Nei giorni scorsi ho chiesto e ottenuto da Aspi (Autostrade per l’Italia) un aggiornamento sul cronoprogramma dei lavori per gli interventi sulla SS16. Tema tanto importante per il nostro territorio quanto annoso, visti i ritardi accumulati negli anni. Il programma aggiornato prevede che l’intervento più lungo e complesso, ossia la rotatoria tra la SS16 e la SS71 (Consolare di San Marino), comincerà a marzo 2021 e si concluderà ad ottobre 2022, dopo circa 19 mesi di lavori. La rotatoria tra la SS16 e via Montescudo sarà completata prima, nel febbraio 2022, con i lavori che partiranno a settembre 2021, dopo circa 6 mesi di cantiere".

Croatti prosegue evidenziando che "gli interventi previsti sulla Statale 16 saranno 9, oltre alle due rotatorie compongono questo pacchetto di interventi la realizzazione di nuovi tratti di viabilità ordinaria, sottopassi cicolpedonali e tratti di piste ciclabili che al termine dei lavori saranno dati in proprietà e gestione, in base alle proprie competenze, ad Anas; Provincia di Rimini e Comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Coriano. L’impegno complessivo di spesa supera i 32 milioni di euro ed è completamente a carico di Aspi Autostrade per l’Italia".

Il senatore pentastellato ribadisce come sia "indispensabile continuare a tenere alta l’attenzione su questi interventi affinchè Aspi rispetti questo cronoprogramma senza ulteriori ritardi. La nostra provincia ha urgente necessità di dotarsi di queste fondamentali opere viarie e chiudere i due buchi neri sulla Statale 16 che creano enormi problemi di viabilità con pesanti ricadute sulla qualità della vita, l'inquinamento, l’economia del territorio e i flussi turistici. L’apertura di questi cantieri a marzo rappresenterebbe anche una importante iniezione di fiducia per un territorio che sta attraversando una fase difficilissima e che ha bisogno di segnali positivi per rilanciarsi e guardare al futuro con maggiore ottimismo".