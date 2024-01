In partenza gli interventi in via Maderna, dove sorgerà il nuovo gattile comunale

Al via gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di via Maderna, a San Martino in Venti, nell’area dove troverà la sua sede provvisoria il nuovo gattile comunale. L’intervento, dal valore di 100mila euro, prevede l’asfaltatura della strada e la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica e sarà avviato a partire dalla prossima settimana.

I lavori, della durata prevista di 30 giorni, prevedono la messa in sicurezza e la riqualificazione della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di via Maderna, oltre alla costruzione di una nuova linea elettrica per la pubblica illuminazione lungo un tratto di strada di via Maderna e un tratto della Strada Provinciale SP 49 (via S. Martino in Venti) che collega via Maderna alla fermata del bus. La nuova linea elettrica sarà realizzata mediante cavo aereo fissato a pali in calcestruzzo armato.

Si tratta di uno dei progetti inseriti nella programmazione 2024 di opere pubbliche diffuse su tutto il territorio, con interventi puntuali che spazieranno dalla costa alle zone dell’entroterra che rientrano nel documento di indirizzo della progettazione (DIP) approvato dalla Giunta.

“L’intervento di riqualificazione e illuminazione della strada che si appresta a partire – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – risponde ai bisogni dei residenti, che abbiamo incontrato nei mesi scorsi per definire l’attività di pianificazione degli interventi che verranno realizzati nell’anno che si è appena aperto. Parallelamente alle grandi opere di riqualificazione urbana e viaria che stanno avanzando su tutto il territorio, siamo impegnati nella programmazione e nell’attuazione di un vasto programma di opere diffuse per portare servizi, funzioni, spazi di comunità vicini ai cittadini”.