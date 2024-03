Lavori stradali a Verucchio: al via il tratto fra Piazza Malatesta e via Dell'Acqua

Sono iniziati questa mattina i lavori preparatori per l’attesa asfaltatura di via Martiri nel tratto fra Piazza Malatesta e l’intersezione con via Dell’Acqua. L’intervento è stato affidato da Hera alla ditta Pesaresi, che, considerati i possibili disagi che si verranno a creare soprattutto nel primo segmento fra la piazza e via Mura del Fossato, ha predisposto tutta una serie di contromisure in accordo con gli enti deputati.

La prima riguarda l’orario di inizio lavori, calibrato per consentire il normale svolgimento del servizio di trasporto scolastico. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico, la stessa ditta ha avuto un’interlocuzione con Start Romagna che consentirà il regolare passaggio delle corse quotidiane.

L’area di intervento sarà regolata da senso unico alternato regolato da un impianto semaforico mobile già attivo dalla mattinata odierna.

Domani, nel momento dell’asfaltatura vera e propria, per qualche ora l’arteria sarà completamente chiusa al transito e saranno predisposti percorsi alternativi ben segnalati.

Un disagio di cui l’amministrazione si scusa anticipatamente, un piccolo sacrificio per il bene della collettività e dei turisti che scelgono di visitare e vivere la nostra cittadina.

L’intervento segue le asfaltature già effettuate nel “Piano Asfalti” da 230.000 euro approvato nel 2023 che ha interessato diverse arterie del capoluogo e delle frazioni.

Recentemente Hera è intervenuta su via Selvafosca, via Nanni (compreso il parcheggio), via Martiri fino al parcheggio pullman e a completamento di via Dell’Acqua