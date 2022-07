Partiti i lavori per rendere definitiva la rotonda in pieno centro città, i cantieri dureranno due mesi

E’ aperto il cantiere relativo alla manutenzione straordinaria e la riqualificazione della rotatoria fra via dei Mille, via Roma e corso Giovanni 23° a Rimini. L’intervento, progettato dai tecnici del Settore Infrastruttura stradale di Anthea su incarico della direzione Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini, non comporterà limitazioni alla circolazione. Saranno invece temporaneamente inibiti al transito dei pedoni alcuni tratti dei marciapiedi limitrofi alla rotatoria. I lavori avranno una durata di 60 giorni.

Si adegueranno in maniera definitiva i marciapiedi posti nell’intorno della rotatoria e le aiuole spartitraffico di delimitazione delle corsie in ingresso ed in uscita. Verrà anche ricostruita l’aiuola centrale della rotatoria. In particolare, verranno resi completamente accessibili gli attraversamenti pedonali della rotatoria, adeguando anche i percorsi in Loges, per consentire a non vedenti ed ipovedenti l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle possibili fonti di pericolo.

L’importo complessivo dell’intervento, predisposto sulla base delle risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale, ammonta a 69.656,69 euro.