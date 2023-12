Lavori sulla A14: chiusure notturne per il casello di Valle del Rubicone

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire le attività di ispezione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata in entrambe le direzioni (Bologna e Ancona) e in uscita per chi proviene da Ancona, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 dicembre e dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 dicembre.

Queste le alternative consigliate. Nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 dicembre, in considerazione della contestuale chiusura del tratto Rimini nord-Valle del Rubicone verso Bologna, si dovranno utilizzare il casello di Cesena in entrata verso Bologna, il casello di Rimini nord in entrata verso Ancona, e sempre il casello di Rimini nord in uscita per chi proviene da Ancona (uscita obbligatoria per chiusura tratto). Nella notte tra il 14 e il 15 dicembre: Cesena o Rimini nord.