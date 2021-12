Lavori sulla Ss16 a Bellaria: chiude la carreggiata in direzione Ravenna

Sono in fase di ultimazione i lavori di innalzamento degli standard di sicurezza delle barriere stradali sulla strada statale 16 “Adriatica”, a Bellaria Marina, in provincia di Rimini. Per consentire in sicurezza le attività propedeutiche alla riapertura della corsia di marcia, sono previste limitazioni temporanee. Nel dettaglio, lunedì 13 dicembre e martedì 14 dicembre, nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 17:00 si renderà necessario istituire la chiusura dell’intera carreggiata stradale del tratto della SS 16 dal km 189,500 al km 186,500, in direzione Ravenna, con deviazione del traffico sulla viabilità secondaria, preventivamente concordata con l’amministrazione comune di Bellaria al fine di evitare maggiori disagi alla circolazione stradale negli orari di traffico. Dalle ore 17:00 di martedì 14, terminate le operazioni di rimozione dei new jersey installati all'avvio dei lavori, sarà pertanto riaperta al traffico anche la corsia di marcia.