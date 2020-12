Lavori sulle strade: partito l'intervento di riasfaltatura in via Don Minzoni

Sono partiti i lavori di riasfaltatura di Via Don Minzoni a Misano Adriatico. L’intervento, che interessa un tratto di strada lunga circa 200 metri ed è realizzato dalla ditta Mattei, fa parte delle manutenzioni stradali previste per il 2020.

I lavori di sistemazione, arredo urbano e asfalti proseguiranno anche a inizio 2021. Subito dopo le feste partiranno infatti interventi di messa in sicurezza ai marciapiedi e ai manti stradali in diverse zone del territorio comunale di Misano, inseriti nell’ambito di un programma di manutenzioni per complessivi 850.00 euro, in corso d’appalto.

Gli interventi saranno suddivisi in blocchi e realizzati in sequenza. Si partirà a inizio anno con i marciapiedi di Via Baracca.