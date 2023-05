Lavori dei tecnici di Hera sull'acquedotto, possibili disservizi alle utenze

Martedì 16 maggio – condizioni meteo permettendo – i tecnici Hera eseguiranno alcune manovre di chiusura e riapertura della infrastruttura idrica di Santarcangelo, lavorando in particolare sulla porzione di rete presente all’angolo tra via Sancisi e via Marini. Tali manovre, che potrebbero produrre alcuni limitati e temporanei disservizi alle utenze delle aree circostanti l’area d’intervento, sono funzionali al proseguimento dei lavori di potenziamento della rete cittadina e si svilupperanno, nel corso delle settimane a venire, anche in altre vie del circondario oltre a quelle già menzionate: via Celletta dell’Olio, via Palazzina e via Cupa.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.