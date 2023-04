Lavori terminati, riapre al traffico il lungomare Rasi-Spinelli di Cattolica

Ultimi dettagli e da venerdì 7 aprile, alle 11.00, riaprirà nella sua interezza al traffico veicolare e ciclopedonale il nuovo lungomare Rasi-Spinelli di Cattolica. Come indicato dall’Amministrazione Comunale, dunque, l’asse viario sarà fruibile in concomitanza con il weekend pasquale. La direzione di marcia sarà a senso unico lungo tutto l’asse, dalla via Fiume verso via Verdi. Rispetto a quello cui si era abituati, anche chi si immette sul lungomare provenendo dalla via Corridoni potrà dirigersi solo verso destra. Quest’ultima, una misura solo temporanea e correlata alle lavorazioni di Hera ai Giardini De Amicis che si interromperanno durante la stagione estiva. Giovedì mattina un ennesimo sopralluogo della Prima cittadina, Franca Foronchi, con l’Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Uguccioni, il Dirigente Baldino Gaddi, ed il geometra Fabio Rossini.

“Un obiettivo importante, quello di garantirne la carrabilità, – sottolinea la Sindaca Franca Foronchi – che abbiamo rispettato. La città inizia a risvegliarsi per la nuova stagione turistica. Servirà, ovviamente, ancora un poco di pazienza e poi si riuscirà ad apprezzare anche le qualità architettoniche di questo intervento. È chiaro infatti che sono ancora in corso alcune puntuali lavorazioni e da questo punto di vista non ci troveremo di fronte ad un lungomare perfettamente ultimato. Rimangono delle finiture legate all’illuminazione ed al verde che proseguiranno anche dopo la Pasqua. Nel frattempo godremo delle imminenti festività, del ponte del 25 Aprile e 1° Maggio, per avere il risultato ottimale entro la fine del prossimo mese”.

“Secondo il programma previsto, quindi, il cantiere va avanti. Come promesso – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Uguccioni – riapriamo il passaggio pedonale, carrabile e ciclabile venendo incontro a tutti. Ma ribadiamo che i lavori proseguono. Tra le opere da concludere c’è anche quello della sopraelevata Guido-Paolucci. Qui, di fatto, si è già iniziato a posizionare la pavimentazione ed a sistemare i parapetti che verranno completati nell’arco del prossimo mese. Una particolare cura, infine, ai corpi illuminanti che correttamente sono stati istallati sulla pavimentazione ma che appaiono particolarmente delicati e di facile rimozione. Queste luci hanno il pratico compito di delimitare la ciclabile ed i marciapiedi dalla corsia carrabile”.

Va sottolineato che, rispetto al tema della socialità e vivibilità dei nuovi spazi del lungomare, la Giunta Comunale ha già annunciato l’ipotesi di una Zona a Traffico Limitato esclusivamente per le ore serali della stagione estiva. L’Amministrazione tornerà ad incontrare e confrontarsi con gli operatori e le attività della zona ma l’obiettivo è quello di pedonalizzare l’area la sera e di ragionare su una limitazione anche al passaggio di pullman, incentivando, ad esempio, l’utilizzo di navette. Infine va anche ricordato che sul lungomare, all’interno del pop-up, in una sua parte, troverà collocazione un presidio della Polizia Municipale.