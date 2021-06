Lavoro, la Regione investe oltre sette milioni sulla formazione delle persone disabili

L'Emilia-Romagna investe per dare più opportunità e rafforzare la formazione di lavoratori e studenti con disabilità. La Regione ha messo a disposizione degli enti di formazione accreditati in tutto 7,1 milioni di euro, divisi in due bandi. Il primo, da 3,6 milioni, prevede percorsi individuali di ampio respiro, in grado di accompagnare i ragazzi dagli ultimi anni del percorso scolastico o formativo fino all'ingresso nella dimensione lavorativa.

Il secondo bando, finanziato con 3,5 milioni, riguarda invece percorsi di formazione permanente, con competenze per l'occupabilità e l'adattabilità. Gli enti possono presentare i progetti fino al 20 luglio per il primo e fino al 27 luglio per il secondo bando. Oltre ai percorsi personalizzati, quelli formativi tecnico-professionali dovranno essere riferiti ai settori come agroalimentare, meccanica, meccatronica e motoristica, edilizia e costruzioni, moda, servizi alle imprese, commercio turismo e ristorazione. (fonte Dire)