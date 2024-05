Lavoro, continua la raccolta firme della Cgil: oltre 1000 adesioni in una settimana

La campagna di raccolta firme Ccil, a sostegno dei 4 quesiti referendari sul lavoro, in provincia di Rimini vanta un primo risultato positivo: già 1000 firme nella prima settimana: "Un risultato straordinario, in rapporto alla popolazione", riferisce il sindacato. Dal 25 aprile scorso Cgil Rimini è stata presente agli eventi organizzati per la Festa della Liberazione, del Primo Maggio ed in Alta Valmarecchia con il sindacato pensionati Spi Cgil.

Tra i vari sostenitori hanno già firmato i referendum popolari “Il lavoro è un bene comune”: la Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti, il Senatore Marco Croatti, la Vice Sindaca di Rimini Chiara Bellini, il Consigliere comunale e provinciale di Rimini Giuliano Zamagni, il Consigliere comunale di Rimini Edoardo Carminucci. I quattro quesiti riguardano l'abrogazione del Jobs Act, del tetto all'indennizzo per i licenziamenti illegittimi, dell'abuso del contratto a termine e della de-responsabilizzazione delle aziende negli appalti.

Come e dove firmare

È già possibile firmare in orario di apertura in tutte le tredici sedi Cgil della provincia, a partire dalla quella centrale di Rimini in via Caduti di Marzabotto, 30.

Inoltre, dalla prossima settimana, Cgil sarà presente con i propri tavoli di raccolta firme ai mercati settimanali di Rimini (mercoledì e sabato in Piazza Tre Martiri, lato Paolotti) e Bellaria-Igea Marina (mercoledì). Dal 10 maggio, inoltre, prenderà il via una campagna straordinaria di assemblee sindacali nelle aziende, per spiegare le ragioni dell’iniziativa referendaria e per raccogliere le firme.