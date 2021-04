Lavoro e assunzioni, in arrivo sette nuovi vigili del fuoco

Il senatore Croatti (M5S): "Un'ottima notizia per il nostro territorio alle prese con una carenza di personale che crea difficoltà e criticità organizzative"

"In arrivo 7 vigili del fuoco che andranno a rinforzare l’organico della provincia di Rimini. Un'ottima notizia per il nostro territorio alle prese con una carenza di personale che crea difficoltà e criticità organizzative, negli anni evidenziate più volte anche dalle sigle sindacali". Lo annuncia il senatore pentastellato Marco Croatti.

"Da sempre come Movimento 5 Stelle, abbiamo promesso il nostro impegno per assicurare nuovi vigili del fuoco in modo da affrontare i problemi di carenza cronica degli organici e assicurare un soccorso pubblico sempre migliore. A livello nazionale saranno 492 le nuove assunzioni totali, ormai attese da anni. Segnale questo di un costante attenzione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che grazie al loro quotidiano impegno, lavorano senza sosta, con responsabilità a sostegno di tutti i cittadini del nostro territorio",. conclude Croatti.