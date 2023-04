Lavoro nero: raffica di multe e chiusura di un'azienda che impiegava dipendenti irregolari

Multe per oltre 90mila e chiusura per un'azienda della Valconca. Questo il bilancio di una serie di controlli del Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Rimini che ha effettuato una serie di controlli su tutta la provincia per contrastare il fenomeno del lavoro nero e lo sfruttamento dei dipendenti. Accertamenti anche per verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, nell'edilizia. Gli esiti degli approfondimenti da parte dei militari dell'Arma hanno permesso di individuare dipendenti non registrati, pagamenti in contanti, mancati versamenti contributivi e inadempienze in materia di sicurezza.

In particolare è stata imposta la chiusura di una ditta della Valconca, gestita da un imprenditore italiano, sorpresa con 7 lavoratori in nero che venivano impiegati senza il rispetto delle norme di sicurezza, mancanza di ponteggi, scalinate libere senza fermi, mancanza di dispositivi di individuali di sicurezza, oltre all’assenza di documentazione relativa ai rischi sui luoghi di lavoro, in assenza di adeguata formazione e sorveglianza sanitaria. Oltre allo stop sono stati elevati nei suoi confronti verbali per oltre 60mila euro. Chiusura anche per una ditta di Riccione gestita da stranieri, oltre a una multa da 7500 euro, che impiegavano un dipendente in nero che non era stato sottoposto alle visite mediche per l’idoneità all’impiego nel lavoro edile.

Chiuso un cantiere edile di Rimini dove operava una ditta gestita da stranieri che ha irregolarmente occupato un lavoratore senza aver effettuato la preventiva visita medica per l’idoneità all’impiego, peraltro in assenza di adeguata formazione per le prescrizioni di sicurezza. Nello stesso cantiere operava anche una seconda azienda, sempre gestita da stranieri, per la quale sono state riscontrate violazioni inerenti alla non conforme gestione delle prescrizioni di sicurezza quali scale, montanti e ponteggi fissati in modo anomalo e non conforme agli standard richiesti. Anche in questo caso sono scattate sanzioni totali per 9mila euro. Stessa sorte per un'altra ditta riminese che impiegava un lavoratore in nero il quale non era stato sottoposto alle visite mediche di idoneità oltre a un'adeguata formazione sulla sicurezza e all'assenza di documentazione per i rischi sui luoghi di lavoro. In questo caso il verbale è stato di 15mila euro.