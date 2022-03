Torna "C'è posto per te", l'appuntamento per fare incontrare chi cerca lavoro e le strutture alberghiere

Dopo il successo della precedente edizione, torna “C’è Posto per te” - Recruiting Days Rimini, evento organizzato da Istituto Cappellari e Gesfor, agenzia per il lavoro, in collaborazione con l’ordine dei Consulenti del Lavoro di Rimini. Filo diretto con i recruiter e approfondimento sui programmi di politica attiva del lavoro: la nuova edizione di “C’è posto per te” mette a disposizione un efficace insieme di strumenti per facilitare la ricerca di occupazione. Si tratta di un appuntamento che nella precedente edizione ha saputo aprire la strada a molte persone desiderose di trovare lavoro nel mondo dell’ospitalità. Un’occasione per incontrare importanti realtà alberghiere di Rimini, che da sempre fanno della professionalità il loro tratto distintivo.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si è svolta giovedì 17 marzo presso la sede di Zeinta di Borg a Rimini. In tale occasione, a cui hanno preso parte anche alcune delle aziende sponsor dell’iniziativa (Riviera Banca, Diapason e Zeinta di Borg), il primo a prendere la parola è stato Andrea Cappellari, direttore dell’omonimo centro di formazione professionale, sottolineando che: “la crescente difficoltà da parte delle aziende operanti nel settore ricettivo nel reperire personale per la stagione estiva ha spinto Istituto Cappellari e Gesfor a riproporre più giornate di matching tra chi cerca e chi offre lavoro. La possibilità di effettuare un colloquio diretto con i recruiter sottolinea ancora una volta l’impegno di Istituto Cappellari che, oltre a erogare una formazione professionale di qualità, si dedica attivamente nel promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. La collaborazione tra Istituto Cappellari e Gesfor, infatti, pone a supporto dei disoccupati un servizio di orientamento professionale specializzato e un servizio di affiancamento nella ricerca di una prima o nuova occupazione”.

In linea con l’intervento di Andrea Cappellari, le dichiarazioni di Luca Menegatti, responsabile area Romagna di Gesfor: “un grande ringraziamento è rivolto a tutti quei soggetti che fin dal primo momento hanno deciso di supportare questa iniziativa. Grazie alla proficua sinergia con l’Ordine dei Consulenti del lavoro di Rimini e il patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini, viene fornito un servizio concreto alle strutture ricettive, motore trainante dell’economia locale. Un concreto sostegno allo svolgimento dei Recruiting Days è pervenuto anche dagli sponsor che hanno creduto in questa tipologia di evento: Riviera Banca, Diapason, Spiagge.it, JND, Zeinta di Borg, Eco Clean, Cifa - Confederazione Italiana Federazioni Autonome”.

A prendere la parola, successivamente, è stato Stefano Monegatti direttore della filiale Centro di Riviera Banca a Rimini che ha voluto ribadire come: “esserci dimostra ancora una volta l’attenzione, il supporto e l’impegno nei confronti di iniziative in grado di apportare valore al territorio in cui si opera”. Le evidenti difficoltà nel reclutare personale sono state evidenziate anche da Alessio Nucci Presidente di Zeinta di Borg: “siamo orgogliosi di collaborare a questo progetto organizzato da Istituto Cappellari e Gesfor, poiché il reperimento del personale rappresenta un problema che incide molto sulla programmazione del lavoro stagionale. Tramite questo evento si cerca di agevolare l’imprenditore nell’assunzione di figure professionali per la stagione estiva, mettendolo in condizione di dedicarsi con più attenzione alla pianificazione strategica del proprio lavoro”. A concludere gli interventi è stato Michele Corbelli direttore di Diapason, Cooperativa sociale che opera nel campo della ristorazione collettiva: “Le difficoltà di reperimento di personale per far fronte alla stagione estiva sono ormai note da anni. Il lavoro stagionale deve tornare ad essere visto come opportunità concreta, come possibilità per affacciarsi al mondo del lavoro, come opportunità formativa. Siamo orgogliosi di partecipare a eventi come questo che tendano a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

Il successo della precedente edizione, andata in scena nel 2019, conferma la proficua interazione tra Gesfor, Istituto Cappellari e il territorio riminese. Infatti, oltre al patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini, anche il Centro per l’Impiego, l’Istituto Alberghiero e l’Istituto Tecnico per il Turismo sono stati coinvolti in questa manifestazione che rappresenta uno strumento efficace per favorire l’incontro tra persone disoccupate da un lato e strutture alberghiere dall’altro.

L’appuntamento si svolgerà presso la sede di Rimini di Gesfor in via Macanno nr. 38/C Scala G (presso centro direzionale “Rimini Centro”) per tutto il periodo di marzo e aprile 2022.