Le analisi confermano lo stupro, continua la caccia all'autore dell'aggressione in spiaggia

Per i medici che l'hanno visitata le lesioni riportate dalla 21enne ucraina, ritrovata massacrata di botte sulla spiaggia del Bagno 118 di Rimini, sono compatibili con una violenza sessuale. La vittima, che oltre allo stupro è stata picchiata selvaggiamente riportando un serio trauma cranico e la frattura della clavicola, è ancora ricoverata all'Infermi dove è tenuta costantemente sotto controllo da parte dei sanitari a causa delle sue condizioni. Alla giovane, infatti, continuano a venire somministrati sedativi per lenire i forti dolori causati dalle percosse e alterna momenti di lucidità ad altri in cui è meno presente. Nel frattempo gli inquirenti della Squadra Mobile, guidati dal vice questore Dario Virgili e coordinati dal sostituto procuratore Annamaria Gallucci, proseguono le indagini per individuare l'autore dell'aggressione descritto scarnamente dalla vittima come "un giovane nordafricano". Una delle piste battute dagli investigatori è quella legata al mondo dello spaccio con la ragazza che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe una consumatrice di stupefacenti e che almeno di vista conosceva già da prima il suo aggressore.

L'attenzione degli inquirenti, quindi, è concentrata sulle strutture fatiscenti e abbandonate che costellano la costa riminese e in particolare la zona in cui è avvenuta l'aggressione. Mercoledì, per il secondo giorno di fila, il personale della Polizia di Stato è tornato a setacciare i ruderi tra Rivazzurra e Miramare utilizzati dagli sbandati e dagli spacciatori come dormitori di fortuna ma anche residence e strutture ricettive vengono ispezionati con la speranza di trovare elementi utili per le indagini. Le divise hanno controllato l'ex hotel Villa del Sole, trovando i classici segni dei bivacchi, ma nessuna traccia di persone all'interno. Allo stesso tempo proseguono gli accertamenti sui filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano l'area di spiaggia dove, nella notte tra il 5 e il 6 agosto, è avvenuta la violenza sulla 21enne.