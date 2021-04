Le associazioni di categoria contestano il ministro Garavaglia: "Visita in cerca di consensi e sorrisi"

Sono su tutte le furie le associazioni di categoria riminese che, sabato scorso in occazione della visita del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, sono state esclude dall'invito a partecipare all'incontro. In una nota stampa congiunta Legacoop, Cna, Confartigianato Imprese e Confcooperative Romagna usano parle dure sottolineando che "La visita, con relativa selezione degli inviti riguardanti le categorie economiche, è un passo nella direzione sbagliata compiuto da chi è investito della responsabilità di Governo in un ambito così strategico e decisivo per la ripresa economica del Paese e del nostro territorio. E’ possibile che il Ministro ed il suo staff non sappiano che l’economia riminese è completamente intrecciata con la sua industria turistica predominante. E sarebbe molto grave. Per quanto ci riguarda è un episodio che vale quanto può valere una visita in cerca di consensi e sorrisi. Ma non vanno taciuti l’aspetto istituzionale e la responsabilità di chi, dal Governo, parla ad un territorio e al suo sistema economico. Non tanto ai dirigenti, ma alle migliaia di imprese che essi rappresentano e che oggi chiedono conto della scelta compiuta. Le associazioni riminesi di imprese del mondo della cooperazione (Confcooperative e Lega Coop) e dell’artigianato (Confartigianato e Cna), stigmatizzano tale comportamento, sintomo di una mancanza di attenzione assai preoccupante".