Le aziende che hanno "adottato" una rotatoria ricevute dal sindaco di Cattolica

La Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni hanno incontrato questa mattina le tre aziende che hanno deciso di sponsorizzare le rotonde di Cattolica. Avangard Look Cattolica e Altamarea Beach Village hanno scelto di prendere in gestione rispettivamente la rotonda di via Allende angolo via Cabral e quella tra via del Prete e via Toscana, mentre Garden Plan ha rinnovato la sua convenzione per quella vicino al cimitero.

“Come prima cosa – hanno sottolineato la Sindaca e l’Assessore - vogliamo ringraziare queste tre imprese del territorio che, con un forte slancio civico, hanno scelto di farsi carico della cura di queste rotatorie. Questa è una dimostrazione di affetto verso la nostra città che rafforza il senso di comunità e di collaborazione con gli operatori economici che speriamo possa stimolare l’interesse di altri. Sono state scelte rotatorie nelle vie d’accesso a Cattolica e, grazie all’alto standard richiesto dall’Amministrazione per questi interventi, siamo sicuri che cittadini e turisti le troveranno curate e accoglienti”.