Le 'bellissime' sfilano a Riccione per la finale nazionale di Miss Reginetta d'Italia 2022

Countdown finale verso il grande show per l’elezione di Miss Reginetta d’Italia 2022 a Riccione domenica 28 alle 21,30 sul grande palcoscenico del piazzale Roma. Finalissima nazionale del concorso diretto da Alessio Forgetta che verrà presentata dalla bellissima conduttrice televisiva Sofia Bruscoli e vedrà la partecipazione di una carrellata di ospiti, tra i più attesi: la presentatrice e modella Giulia Salemi accompagnata da Pierpaolo Pretelli, il volto di Rai Sport e 7 Gold Barbara Francesca Ovieni , il rapper Moreno e la bellissima modella Sara Croce.

Da qualche giorno la nota cittadina balneare di Riccione è sotto i riflettori nazionali per scoprire tra le 64 Miss aspiranti al titolo il volto della prossima Miss Reginetta d’Italia 2022. Parallelamente al concorso, le varie location di Riccione fanno da scenografia al primo reality italiano girato durante lo svolgimento di un concorso di bellezza.

“Queen Mood” questo il nome del nuovo format televisivo diretto dal regista Alessandro Di Filippo che segue passo passo, con le numerose telecamere predisposte a Villa Leri di Monte Colombo, all’Opera di Riccione e nelle varie location della città, le emozioni, le storie di vita e gli incontri con gli ospiti del concorso delle ragazze in gara alla conquista dell’ambita corona di Miss Reginetta d’Italia e del sogno di una carriera nel mondo dello spettacolo come modelle, attrici, conduttrici e showgirl. Conduttori del reality: Simone Ripa, il coreografo dei vip di “Ballando con le stelle”, performer televisivo e show man, l’amata conduttrice televisiva Barbara Francesca Ovieni e il giornalista Francesco Anania.

A rappresentare la regione Emilia Romagna nella finale del concorso e tra le protagoniste del reality le due Miss di Rimini Sveva Campana di 16 anni e Anita Veschi di 14 anni e l‘emiliana Klaudija Kirkilaite 22 anni di Ferrara, continuamente impegnate con le altre ragazze in lezioni di portamento, make-up, hair stylist, interviste, prove di sfilate e servizi fotografici in giro per la città di Riccione. A seguire le ragazze e ad aiutarle nel percorso di Miss uno staff di psicologici al seguito del concorso, tra cui la nota psicografologa della televisione che è entrata nel cuore degli italiani facendo conoscere la grafologia al grande pubblico di Rai e Mediaset Mirka Cesari.

“Dalle analisi grafologiche delle ragazze ho riscontrato molta determinazione, nonostante la loro giovanissima età, una caratteristica fondamentale per la carriera che vogliono intraprendere dove chiaramente la bellezza non basta - ha spiegato Mirka Cesari – Le analisi aiutano le ragazze a conoscere meglio la loro potenzialità e a superare insicurezze e paure tipiche dell’età. La grafologia evidenzia negli scritti il talento le capacita artistiche e soprattutto le capacità comunicative per diventare conduttrici showgirl, modelle e attrici.”