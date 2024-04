“Le camminate della salute” per contrastare la sedentarietà e favorire il benessere psico-fisico

Promuovere sani stili di vita attraverso l’attività fisica e contrastare la sedentarietà nella popolazione sono gli obiettivi dell’iniziativa “Le camminate della salute” a cura del gruppo “Cammini-amO Riccione” con il patrocinio del Comune di Riccione. Gli appuntamenti con le camminate, organizzate dal gruppo di cammino indipendente riccionese, proseguiranno fino a giugno ogni lunedì e martedì pomeriggio (con appuntamenti extra il giovedì) dalle ore 18:30 alle 19:30. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che vogliono condividere un momento di attività fisica in compagnia all’aria aperta.

Il gruppo si ritrova nel parcheggio di viale Romagna nel punto di ingresso al Parco della Resistenza, dove avranno inizio le camminate. I percorsi sono semplici e adattabili alle esigenze dei partecipanti; variano tra i 5 e i 6 chilometri di lunghezza e si snodano lungo i viali cittadini, il lungomare e il parco, dove si svolgeranno le attività preliminari di riscaldamento e lo stretching al termine delle passeggiate.

Il gruppo Cammini-amO Riccione è riconosciuto dal Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl della Romagna ed è inserito all’interno della Mappa della salute della Regione Emilia-Romagna (www.mappadellasalute.it). Il gruppo fa parte anche del progetto Comunità attive del Piano regionale della prevenzione 2021-2025 e ha lo scopo di diffondere sani stili di vita e di contrastare la sedentarietà nella popolazione sana e con patologie croniche. Il gruppo Cammini-amO Riccione organizza anche uscite nell’entroterra.

Informazioni e iscrizioni via Whatsapp: per la camminata del lunedì Claudia (328 8139328), per quella del martedì Denise (340 2262379).