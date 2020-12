Le chat di Palamara: Tar annulla nomina del presidente della sezione penale del Tribunale di Rimini

Il Tar del Lazio ha annullato la nomina del giudice Sonia Pasini avvenuta con delibera del plenum del Csm il 6 giugno 2018, a presidente della sezione penale del Tribunale di Rimini, accogliendo il ricorso di un altro magistrato che concorreva per l'incarico, Fiorella Casadei, sempre in servizio nel tribunale riminese. E' una delle nomine di cui parlarono Luca Palamara e un altro ex consigliere del Csm, Gianluigi Morlini, nelle chat agli atti dell'inchiesta

perugina. Morlini scriveva a Palamara di Pasini dicendo che era uno dei nomi da tenere "sotto controllo". Il collegio dei giudici amministrativi, che nella motivazione non fa, però, riferimento a queste conversazioni, annulla la delibera del Csm e dispone che si rinnovi il giudizio comparativo tra i due magistrati. Tra le altre cose il Tar sottolinea come la valutazione comparativa abbia "appiattito" il profilo di Casadei, assistita nel ricorso dall'avvocato Alessandro Lipani, "per ricordarne solo quelle esperienze" sulle quali poteva essere fatto un "giudizio comparativo diretto" con Pasini, "in tal modo incorrendo in evidente travisamento e difetto di istruttoria, e comunque nel difetto di motivazione".

E' poi "pacifico" per il Tar che Casadei "abbia circa 10 anni di attività in più" nel settore penale di Pasini e nella proposta della quinta commissione per Pasini e nello stesso settore Casadei ha raggiunto dei risultati che la proposta "semplicemente ignora". La sentenza del Tar condanna anche il Csm al pagamento, in favore della ricorrente, di duemila euro di spese di giudizio. Dal punto di vista penale Casadei è assistita dall'avvocato Elena Fabbri del foro di Rimini, che ha avuto accesso agli atti come potenziale persona offesa a Perugia e ha acquisito le chat che riguardano la nomina.