Le concessioni demaniali, la situazione giuridica e le prospettive attuali al centro di un incontro

“Concessioni demaniali marittime. La situazione giuridica e le prospettive attuali”. È il titolo del convegno organizzato dal Comune di Riccione e che vedrà la presenza di esperti del settore. A confrontarsi sul tema, sabato 4 febbraio alle 15.30 sono stati invitati Franco Fiorenza, avvocato e consulente in materia di demanio marittimo e Benedetta Lubrano, avvocato amministrativista e Professore associato UNINT. Il tema delle concessioni balneari marittime si pone come argomento attuale e di difficile interpretazione. L’intento di questo Convegno è quello di delineare, in modo efficace, ed unicamente sotto il profilo tecnico, la disciplina dettata nell’ordinamento in tema di concessioni marittime: l’intervento della Direttiva Bolkestein 2006/123/CE ed in particolare delineare in modo chiaro i meccanismi selettivi di affidamento per le attività balneari.

“La spiaggia rappresenta un valore assoluto: lo stallo su un tema fondamentale come la riforma del settore non può preoccupare l’amministrazione comunale – ha commentato Daniela Angelini, sindaca di Riccione - I balneari attendono certezze ormai da troppo tempo: certezze che crediamo siano dovute a loro, alle loro famiglie ma anche all’intera città che fonda la propria economia prevalentemente sul turismo. La speranza è che finalmente si possa mettere mano a un riordino del settore, in collaborazione con le Regioni ma anche con i Comuni. È necessario per le amministrazioni comunali costiere potere disporre degli strumenti normativi adeguati a favorire gli investimenti da parte dei concessionari. Con questo convegno vorremmo cercare di fare luce sulle normative anche per mettere a fuoco le prospettive”.

“Daremo agli operatori di settore una linea guida relativa allo stato attuale della Legislazione e della Giurisprudenza, per quanto possibile ai giorni nostri, nonché offrire immediate e concrete prospettive di evoluzione del settore”. Ha spiegato Luca Giannini, avvocato, professore universitario e moderatore dell’appuntamento.