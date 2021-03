Le consumazioni al bar costano care: avventori multati e locale chiuso

Proseguono i controlli della Polizia di Stato della Questura di Rimini, per verificare il pieno rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da Covid-19. In particolare, nel pomeriggio di sabato, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale è intervenuto in un bar di via Costantinopoli dove il barista stava servendo 4 persone. Accertata la violazione delle disposizioni anti-contagio, gli agenti hanno provveduto a sanzionare sia gli avventori che il titolare del locale al quale è stata imposta la chiusura per un giorno.