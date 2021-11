Le continue evasioni dai domiciliari le valgono la cella

Giovedì mattina i Carabinieri della Stazione di Rimini Principale hanno arrestato su ordinanza di aggravamento del GIP del Tribunale di Rimini, una 46enne residente a Rimini. La donna, già sottoposta al regime degli arresti domiciliari per il reato di furto, è stata tradotta in carcere in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura, poiché aveva violato ripetutamente le prescrizioni imposte e quindi segnalata dai militari. La donna è ora rinchiusa nel carcere di Forlì.