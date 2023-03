Le donne dell'Afghanistan raccontate a San Giovanni in Marignano

Una serata coinvolgente e partecipata quella di ieri sera, in una Sala del Consiglio completamente occupata da un pubblico attento. Ester Sabetta, con grande abilità, ha introdotto ed accompagnato i presenti alla conoscenza approfondita delle condizioni di vita della donne afghane che, soprattutto nell’ultimo anno, hanno visto completamente annullato il loro ruolo sociale e la loro identità e gettando lo sguardo e la riflessione anche sulla realtà che ci circonda.

Ester Sabetta ha raccontato l'Afghanistan attraverso l’universo femminile di tre donne e tre mondi, la street art, il cinema, la letteratura e il giornalismo. In primo luogo è partita a illustrare le immagini delicate e raffinate di Shamsia Hassani, prima street artist donna dell’Afghanistan, che racconta il dramma dell’Afghanistan, in particolare l’oppressione delle donne afgane, attaccando frontalmente i talebani. La situazione afghana è stata anche osservata attraverso le parole di Tiziana Ferrario e Laura Goracci giornaliste Rai e inviate di guerra.

Tutto la serata ha inteso sottolineare che il cammino verso la conquista dei diritti non prosegue mai trionfalmente una volta per tutte, ma va perseguito con tenacia e attenzione affinché non prenda direzioni sbagliate.

Presenti numerosi membri della Pro Loco, associazione promotrice dell'evento insieme all'Amministratore Comunale, nella persona della Vicesindaco Bertuccioli e tutte le Consigliere Comunali di maggioranza.

Ad arricchire l'iniziativa la presenza di Antonia Vescia, Presidente del Club Inner Wheel Riccione Valconca Rosa dei Malatesta, che ha portato la sua emozionante testimonianza di vita in Afghanistan, e Patrizia Rossini, Presidente del Club Inner Wheel San Lazzaro Savena -Idice.

Fondamentale la presenza delle referenti di Mondo Donna Onlus, gestore del Centro Antiviolenza e Casa Rifugio del Distretto di Riccione nelle figure dell'operatrice Chiara Mussoni e della psicologa Dott.ssa Maria Ilaria Mingione, che hanno approfondito gli interventi contro la violenza di genere anche sulle donne straniere, insieme a tutto l'approccio multiculturale.

Una serata importantissima nel suo valore di presenza di tante realtà attive, in piena rete con le Pari opportunità della Provincia di Rimini e nell’ambito delle iniziative proposte dal Comune di San Giovanni in Marignano per la Giornata dei Diritti delle Donne.

“Un ringraziamento a Pro Loco, che nella continua collaborazione con l’Amministrazione ha permesso di dare vita ad un’iniziativa culturale e sociale, ma soprattutto ad Ester Sabetta per averci proposto questa iniziativa e messo a disposizione la sua alta competenza. Grazie a tutte le realtà partecipanti e alle testimonianze, presenze territoriali importanti sul territorio, per continuare a lavorare sul tema dei diritti, sia in materia teorica che operativa. Si tratta di eventi fondamentali anche per creare una rete territoriale sempre più integrata e consapevole. L’importante risposta del pubblico ci conferma che parlare di cultura, di diritti e anche di tematiche complesse si può ed è fonte di ispirazione, riflessione e dibattito per la cittadinanza tutta”.