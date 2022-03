Le fiamme mandano in cenere un deposito, sfiorata l'abitazione

E' andato completamente distrutto un capanno, adibito a deposito, che ha preso fuoco nella prima serata di lunedì. L'incendio si è sviluppato intorno alle 22 a Poggio Torriana, in via Panzini, facendo accorrere le squadre dei vigili del fuoco. Il personale del 115 è riuscito a circoscrivere le fiamme prima che queste interessassero anche l'abitazione situata poco lontano dalla struttura incendiata. Nonostante il lavoro dei vigili del fuoco il capanno, con una superficie di 150 metri quadri, è finito in cenere. Sono in corso gli accertamenti per individuare le cause del rogo.