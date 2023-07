Le figlia muore sotto i bombardamenti in Ucraina, donna accusa un malore improvviso e viene salvata in extremis

Una duplice tragedia sfiorata, nella mattinata di mercoledì, grazie all'intervento di una pattuglia della Municipale che ha soccorso una donna colpita da un improvviso malore in piazza Cavour a Rimini. La signora, di origini ucraine, era stata notata mentre si aggirava sconvolta nel cuore del centro storico per poi accasciarsi a terra. Ad intervenire per primi sono stati gli agenti della Locale che, oltre a dare l'allarme al 118 per far intervenire l'ambulanza e l'auto medicalizzata, hanno iniziato le manovre di rianimazione in attesa dei sanitari riuscendo così a salvare la vita alla donna che è stata poi presa in carico dai sanitari che l'hanno trasportata d'urgenza all'Infermi di Rimini. Secondo quanto emerso, la signora aveva appena ricevuto una telefonata che la informava della morte improvvisa della figlia, arruolata come capitano della polizia Ucraina, e rimasta colpita nella notte tra martedì e mercoledì a Kiev sotto un bombardamento.

“Voglio ringraziare in maniera particolare - ha commentato l’assessore Juri Magrini - le agenti e gli agenti della Polizia Locale che questa mattina sono prontamente intervenuti per soccorrere una signora che aveva avuto un malore in piazza Cavour. Un intervento rapido e determinante, messo in atto con tutte le procedure di sicurezza che gli agenti hanno saputo operare e che ha consentito di mettere in salvo la signora fino all’arrivo dell’ambulanza. La signora di origini ucraine ha raccontato che aveva da pochi minuti ricevuto una dolorosissima telefonata che le comunicava la terribile notizia della morte della figlia, arruolata come capitano della polizia Ucraina e rimasta colpita questa notte a Kiev sotto un bombardamento. Dopo i primi soccorsi prestati che avevano consentito un'apparente ripresa della donna, gli agenti sono dovuti intervenire nuovamente per un altra improvvisa perdita di coscienza, dovendo operare tutte le manovre di primo soccorso necessarie per farla rinvenire, assistendola e confortandola fino all'intervenire del 118. La donna è stata presa in cura dai medici dell’ospedale Infermi.”