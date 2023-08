Le forze dell'ordine vigilano sul Ferragosto: 300 le persone identificate durante la notte

Parla di un "Ferragosto sicuro" la Questura di Rimini che, in occasione della festa clou dell'estate, ha mostrato i muscoli mettendo in campo tutte le divise per garantire la tranquillità di turisti e residenti. Dai primi bilanci, infatti, non si sarebbero registrati episodi criminali e da piazzale Bornaccini parlano di isolati tafferugli dettati in gran parte dal troppo alcol ingerito subito riportati alla calma. Sorvegliati speciali sono stati i locali e i luoghi della movida ma, anche, le strade principali dove si sono riversati i festaioli che fino all'alba hanno animato la Riviera. Dai primi bilanci si parla di oltre 300 persone identificate e 100 veicoli controllati, un arresto per spaccio di droga e diverse segnalazioni di assuntori alla Prefettura. Da segnalare la denuncia a piede libero di un riminese, già finito nei guai in passato e sottoposto al Dacur (il Daspo urbano che non gli consente di frequentare i locali notturni), individuato in un locale nonostante il provvedimento restrittivo. La sua posizione, al momento, è al vaglio della Questura per un eventuale inasprimento del divieto.