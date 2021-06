Le impronte digitali smascherano l'autore del colpo in una tabaccheria

Le impronte digitali, lasciate sul luogo del furto, hanno incastrato l'autore di un furto in una tabaccheria di Riccione avvenuto lo scorso 23 dicembre e che aveva fruttato un bottino di 3mila euro tra contanti e Gratta&Vinci. I rilievi dei carabinieri sulla scena del crimine avevano permesso di trovare alcune tracce inviate poi al Ris di Parma. Dagli accertamenti è emerso che le impronte corrispondevano a quelle di un 35enne bielorusso domiciliato nella Perla Verde ed erano state individuate, a Rimini, Riccione e Ravenna, le ricevitorie dove alcuni dei Gratta&Vinci erano stati messi all’incasso. Secondo gli inquirenti, inoltre, il malvivente già sottoposto alla sorveglianza speciale aveva messo a segno altri colpi analoghi a Misano sempre ai danni delle tabaccherie. In seguito alle indagini, il pubblico ministero aveva chiesto nei confronti del malvivente un ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata emessa dal Gip del Tribunale di Rimini. Nella mattinata di mercoledì i militari dell'Arma hanno rintracciato il 35enne che è stato portato in caserma per le pratiche di rito e poi trasferito nel carcere dei "Casetti".