Le iniziative a Rimini in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale

Il 10 ottobre si celebra, in tutto il mondo il World Health Mental Day, la Giornata mondiale della salute mentale, iniziativa lanciata nel 1992 dalla World Federation of Mental Health - Federazione Mondiale della Salute Mentale e supportata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo e mobilitare gli sforzi a favore di quanti necessitino di supporto in momenti particolarmente delicati della propria vita.

Come si legge sul sito del Ministero della Salute “In base ai dati disponibili l'OMS stima che nel 2019, prima della pandemia da Covid-19, una persona su otto nel mondo convivesse con un disturbo mentale e sottolinea come i servizi, le competenze e i finanziamenti disponibili per la salute mentale continuino a scarseggiare e siano molto al di sotto di quanto necessario, soprattutto nei paesi a reddito medio e basso. Evidenzia anche che la pandemia da COVID-19 ha creato una crisi globale per la salute mentale, alimentando stress a breve e lungo termine e minando la salute mentale di milioni di persone. Le stime indicano che l'aumento sia dei disturbi d'ansia che di quelli depressivi sia stato oltre il 25% durante il primo anno della pandemia.”

A Rimini in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l'associazione Lidap (Lega italiana disturbo di attacchi di panico) operante da più di trent'anni nel territorio dell'Emilia Romagna, pluripremiata per il suo impegno sociale nel promuovere l'auto aiuto, promotrice del volume edito da Franco Angeli ”Oltre la Trappola del Panico”, 2022, che raccoglie trenta storie di guarigione, propone alla cittadinanza momenti di ascolto ed informazione GRATUITI, sui temi dell'ansia e delle fobie, delle relazioni complesse e difficili, della sessualità, delle problematiche legate alla relazione mente-corpo, disturbi dell'apprendimento, problematiche di coppie, genitorialità, disagi giovanili e danni alla persona.

L'obiettivo e' sensibilizzare alla consapevolezza e alla riflessione che dinamiche protratte legate a situazioni affettive complesse possano evolvere in situazioni di sofferenza, con compromissione importanti della vita sociale, professionale e relazionale della persona . Periodo previsto di consultazione dal 9 al 21 ottobre compreso.

Per informazioni e prenotazioni

Dott.sse

I. Calamita cell. 340-3834131 / mail ilariacalamita91@yahoo.it

R.Maggioli cell. 335-5334721/ mail maggiolir@libero.it

A.Prunotto- cell.338-2795278 / mail amalia.prunotto@gmail.com

S. Borghini cell. 339-2016557 / mail borghini.stef@gmail.com